جامعة طنطا تعلن إصابة عاملة منتدبة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة طنطا، في بيان صحفي منذ قليل، أن غرفة الأزمات والكوارث بالمستشفيات الجامعية، رصدت حالة مصابة بفيروس كورونا، لإحدى السيدات التي تعمل مع إحدى الشركات المتعاقدة بالمستشفى التعليمي الجامعي، وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الحالة لسيدة تعمل مندوبة لإحدى الشركات المتعاقدة مع المستشفى التعليمي الفرنساوي، وليست طبيبة أو ممرضة.

وأكد البيان أنه تم نقل المريضة لمستشفى العزل في كفر الزيات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية بسلامة الأطباء والممرضين والممرضات والمرضى بمستشفيات جامعة طنطا، وذلك تحت إشراف إدارة مكافحة العدوى والترصد الوبائي بالمستشفيات الجامعية ومديرية الصحة بالغربية.

وأضاف أن المستشفى يعمل بكامل طاقته، وأن أعمال التعقيم مستمرة بشكل يومي داخل كافة مستشفيات الجامعة والتنبيه على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية، وأنه يتم التعامل بكل شفافية مع أي طارئ ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات.