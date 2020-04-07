وزيرة الصناعة: عدم تسريح العمالة شرط الحصول على قرض المليون جنيه

قالت الدكتورة نيفين جامع وزارة التجارة والصناعة، إن قرض المليون جنيه، جرى تخصيصه للمشروعات التي تضررت من انتشار فيروس كورونا، وعجزت عن توفير أجور العمال.

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة"، أن الحد الأقصى للمشروعات الصناعية مليون جنيه، والمشروعات الخدمية نصف مليون، لتغطية مشروعات التشغيل الأساسية، لافتةً إلى أن مدته سنة، وفترة سماح 3 أشهر.

وأشارت، إلى أنه خوفًا من التزاحم، أتاحت الوزارة إمكانية التقدم على الموقع الإلكتروني لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجب أن نحصل على كشف بعدد العاملين.

وواصلت: "الغرض الأساسي من هذا القرض هو مساعدة الأنشطة الاقتصادية التي تضررت من فيروس كورونا، وتلقينا طلبات كثيرة وتواصلنا مع أصحاب مشروعات صغيرة يعملون في المستلزمات الطبية، ونجحنا في إبرام تعاقدات، وهذا نجاح كبير وأنا حريصة على سير عجلة الإنتاج".

وأردفت، بأنها حريصة على الحفاظ على العمالة: "وبقليل من الدعم نستطيع الحفاظ على المشروعات الصغيرة".

وحول إمكانية التلاعب للحصول على القرض، قالت وزيرة التجارة والصناعة: "لدينا متابعات واستعلام وكوادر بشرية تستطيع التحقق من أي شيء، وهناك مستندات رسمية تدعم موقف المستفيدين، وأقول إن الحفاظ على العمالة هو أهم الشروط قبل الحصول على الدعم".