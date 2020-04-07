سمير فرج: القوات المسلحة رفعت الاستعداد بـ45 مستشفى منها 22 للعزل

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث اليوم، عن محور الشر الذي نسميه حرب الجيل الخامس، التي تؤدي الى هز أركان الدولة، عن طريق فقد الثقة بين المواطن والدولة، وإصدار الإشاعات، لافتا إلى أن الأحداث التي نمر بها حاليا، بسبب فيروس كورونا، بيئة خصبة لنشر الشائعات.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن كلمة الرئيس، رسالة بأن إمكانات القوات المسلحة مسخرة لخدمة الشعب المصري، في حربه ضد فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أنها رسالة اطمئنان للشعب، بشأن ما يحدث، مشيرا إلى أن العالم أجمع، في حالة قلق بسبب فيروس كورونا.

وأشار مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، أن الجيش يضم أفضل مركز إدارة أزمات في منطقة الشرق الأوسط، منذ 20 عاما، لافتا إلى أن القوات المسلحة، لديها مستشفيات تضم 4 آلاف سرير وغرفة رعاية، ورفع استعداد 45 مستشفى، منها 22 مخصص للعزل، كما خصص 1000 سيارة إسعاف لمكافحة كورونا.