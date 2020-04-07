وزيرة الصناعة: تلقيت طلبات من 1000 مصنع للسماح بالعمل 3 ورديات

نفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وجود احصائية دقيقة لخسائر الشركات والمصانع في إجراءات مجابهة فيروس كورونا.

وتحدثت جامع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" عن الوجه الإيجابي لأزمة كورونا، لافتة إلى أن بعض مشروعات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية حققت مبيعات كبيرة.

وأشارت إلى أن الوزارة نسقت بين بعض مصانع منتجات الوقاية ومبادرة الشراء الموحد من أجل توريد الماسكات والقفازات بالأمر المباشر.

وأوضحت جامع، أنها تلقت منذ بدء تطبيق حظر التجوال طلبات من 1000 مصنع للسماح بالعمل 3 ورديات، مؤكدة أن بعض المصانع وزعت العمالة على 3 ورديات من أجل تخفيف كثافة العمال واتباع الإجراءات الاحترازية لتخفيف الزحام.