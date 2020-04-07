هيكل: 800 مصاب بكورونا بالمستشفيات الآن.. 10% منهم يحتاج تنفسا صناعيا

قال أسامة هيكل وزير الإعلام، إن رسائل اليوم للرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته تضمنت التأكيد على أهمية الوقاية بالكمامات والجوانتيات من أجل التقليل قدر المستطاع من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا: "الرئيس طلع قرار تاريخي النهاردة وتوجيهاته وأمره للقوات المسلحة بتوزيع الكمامات مجانا في الأماكن التي تحتاج لهذا الأمر، والقوات المسلحة جهاز منظم، وسينفذ على الفور توجيه الرئيس لتصبح ثقافة عامة في المجتمع".

وأضاف هيكل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "صدى البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أنه الوضع بالنسبة لأزمة فيروس كورونا وتفشي فيروس كورونا يتم متابعته يوميا على منحنيات، "من يوم الموضوع بدأ في منصف فبراير، وعملنا منحنى منذ تفشي المرض ومر حوالي 50 يوما ونجحنا في البقاء في المرحلة الثانية أطول فترة ممكنة.. الفترة دي ناس كتير شفيت وأجانب شفيت وسافرت، وفي ناس توفت".

وكشف هيكل أن المتبقي في المستشفيات الآن من مصابي فيروس كورونا حوالي 800 شخص مصاب، وأقل من 10% تم وضعهم على أجهزة تنفس صناعي من كبار السن وممن لديهم أمراض مزمنة.