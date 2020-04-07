"هيكل" عن إدعاء الإخوان إخفاء معلومات عن كورونا: هو إحنا اللي صنعناه؟

قال أسامة هيكل وزير الإعلام، إنه يجري دراسة تجربة الدول الأخرى، ونتعلم من الإيجابيات والسلبيات، فيما يخص أزمة فيروس كورونا، "نحن من الدول قليلة الإصابة، وبالتالي وضعنا جيد جدا، وسيقل هذا المنحنى، في حال الالتزام بالوقاية والنظافة، والإجراءات الاحترازية".

وعلق هيكل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "صدى البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، على إشادة الرئيس بالإعلام اليوم، وللمرة الثالثة خلال هذه الأزمة، قائلا: "المنهج الجديد في إدارة الحكم، هو إتاحة المعلومة بشكل سريع، لقطع الطريق على المتربصين ممن يحاولوا اختراق وحدتنا الوطنيه".

وأوضح: "منذ شهرين الحكومة حريصة، تطلق المعلومات للكل، والإعلام هو شريك أساسي للحفاظ على الأمن القومي للدولة ولكي يستطع مواجهة المتربصين يتم إتاحة المعلومات له.. ولما اتحطينا في أزمة بيتم الإشادة بيه".

وتطرق هيكل، إلى محاولة التشكيك في معلومات وبيانات الدولة، "دي كارثة تصيب البشرية، وفي ناس بتهاجم الدولة وبتقول إننا بنخبي.. هنخبي ليه هو إحنا اللي صنعناه؟.. متشككوش في بياناتنا ومتكدبوش.. وكل اللي بيسمع تصريحاتهم بيحتقرهم احتقار شديد.. ضوفت فيديو لشخص بيدعو لنشر فيروس كورونا.. وبقوله اتقوا الله بتقولو على نفسكو مسلمين ومفيش دين سماوي قال كدا.. اتقوا ربنا إحنا في وضع سئ.. هما بيكشفوا نفسهم وكويس أوي إن الإعلام بيفضح هذا الأمر".

وأكد هيكل، على أن اختيارات الرئيس لجمله اليوم، تؤكد على اطلاعه وإحساسه بشكل كبير لنبض الشارع بشكل واضح "بيختار التوقيتات والأماكن لإعلان راسائله بشكل دقيق جدا".