"بنزل من غير الشكل المعروف".. مواقف نزل فيها السيسي لقياس نبض الشارع

يختار الرئيس عبدالفتاح السيسي الانحياز دائما إلى صف المواطن، حيث ظهر ذلك في الكثير من المواقف، وكان آخرها حينما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري، خلال كلمته على هامش تفقد استعدادات القوات المسحلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "ساعات بنزل من غير الشكل المعروف علشان أبقى ماشي براحتي أشوف الدنيا عاملة إزاي في الشارع".

وأضاف السيسي: "أنا بتكلم على القاهرة مش عايزين ناخد إجراء أكثر حدة عليكم أو نضيق توقيتات الحركة علشان حياتنا متتوقفش".

وفي أكتوبر عام 2014 تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يظهر الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقود دراجة رياضية ويتجول بها في شوارع المعمورة بالإسكندرية.

واستقبل المواطنون الرئيس السيسى بالتصفيق والهتافات منها: "منور يا ريس".

وفي يونيو 2017 تناول الرئيس عبد الفتاح السيسى الإفطار، مع أفراد كمين ارتكاز القاهرة الجديدة بشارع التسعين فى منطقة التجمع الخامس، كما شارك عددا من المواطنين فى حفل الإفطار المصغر وتناولوا المشروبات وأبرزها "التمر".

ووجه الرئيس كلمة لأفراد كمين الشرطة، قال لهم فيها "أوعوا تفتكروا أن اللى بتعملوه ده بسيط، دا تأمين الناس عند ربنا كبير قوى قوى"، وذلك قبل أن يلتقط معهم الصور التذكارية.

كما حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، في ديسمبر 2018 على مصافحة سيدة تقود "ميكروباص" أجرة، على الطريق الذى يمر بجوار العاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان يمر الرئيس لتفقد المشروعات هناك.

كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية لتناول وجبة الإفطار معه في مقر إقامته الخاصة.

وكان الرئيس قد وجه دعوة شخصية منه لمجموعة من المواطنين من محافظة القاهرة والمنيا وأسيوط والفيوم وجنوب سيناء وبنى سويف والوادى الجديد، وذلك في إطار حرص الرئيس الدائم على اللقاء المباشر مع المواطنين للاستماع إليهم ولآرائهم والحديث حول ما يشغلهم من قضايا.