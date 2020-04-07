وزيرة التجارة: أى مواطن تضرر مشروعه يتقدم لنا وسنعمل على دعمه

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن إتاحة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قروضا سريعة للمشروعات المتضررة من أزمة كورونا، بحد أقصى مليون جنيه، يهدف للحفاظ على استمرار فرص العمل، وعدم الإضرار بالمصريين، مشددة على أن أى شخص لديه مشروعه الخاص وتضرر، عليه أن يتقدم لنا، وسنعمل على مساعدته، وتابعت: "حرصنا شديد على عدم الإضرار بفرص العمل".

وأضافت "جامع"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أى شخص لديه مشروع صغير، وليس عميل للجهاز، تضرر بسبب ما تشهده مصر الآن، يتقدم للوزارة وسنعمل على حل مشكلته، وتابعت: "نحن فى تحدى ولكن الحمد لله قادرين على مواجهة التحديات".

وأكدت وزيرة التجارة، أنه منذ بداية الأزمة وتعمل الوزارة على تخفيف الأعباء عن اصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واتخذنا إجراءات كثيرة فى ذلك الاتجاه، مشيرة إلى أن توجيهات القيادة السياسية أن تستمر عجلة الإنتاج ولا تتوقف ولكن فى ذات الوقت يتم الحفاظ على صحة المواطن من خلال أتباع الإجراءات الوقائية.