أحد العائدين من لندن: يجب أن نتكاتف في دعم الدولة لمواجهة كورونا

قال شريف فرج، أحد العائدين من لندن، وأحد المشاركين في مبادرة "رد الجميل"، إن جميع من في الحجر الصحي، يتمتعوا بصحة جيدة، والإجراءات الطبية العالية والإقامة والرعاية الطبية، التي يتمتعوا بها، والأسلوب الذين يتعاملوا به لا يوصف.

ولفت فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد، إلى أنه جرى عمل مبادرة "رد الجميل"، لدعم صندوق تحيا مصر، وجاءت هذه المبادرة، بعد قرار الحجر الصحي، وهي لا تلتزم برقم أو مبلغ معين من أحد، وذلك حسب مقدرة كل شخص، وأن بعد الأشخاص، تبرعوا بمبلغ إقامة الفندق بالكامل للصندوق.

وأضاف، أننا لابد أن نتكاتف سواء اتفقنا أو اختلفنا، لدعم الدولة المصرية، والعبور من هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه عند طرح فكرة التبرع بثمن الإقامة، وافق معظم الشباب على التبرع بالمبلغ لصندوق تحيا مصر.

وأكد، أن القائمين على المبادرة، تواصلوا مع الصندوق، لتأكيد رغبتهم جميعا بالتبرع، ويوجد ما يقرب من 200 غرفة بالفندق وجرى التنسيق، مشددا على أنه رد للجميل وليس تبرع، ويجري التواصل مع بعضهم البعض، عن طريق واتس آب، لمعرفة عدد الذين سيتبرعوا.