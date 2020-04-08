أستاذ أمراض صدرية تحذر من عزومات رمضان بسبب كورونا: تجنبوا الزحام

قالت الدكتور مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، إنه يجب أن يكون هناك تقدير من المواطنين، لما تقوم به الدولة، من إجراءات لعدم انتشار فيروس كورونا، ولكن يوجد شيء من الاستهوان بالموقف، "معندناش خوف كافي، ومضطرة أعمل ترهيب لعل الفئة المستهترة ترتدع شوية".

وأضافت خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس، ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبرهيم، أن انتقال فيروس كورونا، يمكن أن ينتقل من شخص مصاب من خلال الرذاذ، ولكن انتقاله عن طريق الهواء لم يثب حتى الآن علميا، ولذلك يفضل ارتداء الكمامات "ممكن يكون الشخص اللي قدامي مش ظاهرة عليه أعراض، ولكنه حامل للفيروس".

وأشارت إلى أنه بالنسبة للصيام، يجب اتباع كل قواعد الصيام الصحية التي أوصى بها الدين مثل النظافة والمضمضة والوضوء والاستنشاق، مؤكدة أن كل هذه القواعد تعمل على وقاية الانف والفم من انتقال الفيروس للجهاز التنفسي، إضافة إلى تجنب الابتعاد عن التجمعات والعزومات.