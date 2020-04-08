رئيس القلعة القابضة: لم نخفض رواتب العاملين.. وتنازلت أنا فقط عن جزء

أثنى الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، للتحفيز، سواء من الحكومة أو البنك المركزي.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن هذه القرارات غير مسبوقة، مشبهًا هذه القرارات، بوضع الحكومة لوسادة هوائية تحت من يسقط من الأعلى.

وأكد هيكل على أنه لم يخفض رواتب العاملين في شركة القلعة القابضة أو أي شركة تابعة لها، مؤكدًا أنه خفض راتبه هو شخصيًا، وتنازل عن جزء من راتبه للمرور الأزمة "الأزمة دي كبيرة ولازم الناس كلها تتكاتف واحنا كلنا كبلد نعدى منها".