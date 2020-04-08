حنان مطاوع في رسالة شكر للجيش الأبيض: "أنا خجلانة من نفسي أمامكم"

وجهت الفنانة حنان مطاوع، الشكر والتقدير للجيش الأبيض، من الأطباء والأطقم الطبية، لوقوفهم في الصفوف الأمامية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلة: "الواحد خجلان من نفسه أمامهم، أقل حاجة ممكن نقدمها لهم، هي الشكر والتقدير، دول أبطال المرحلة، ودول فعلا فدائيين، بيفكروني بجيشنا العظيم، لما عمل جبهة في انتصار أكتوبر المجيد 1973".

وأضافت "مطاوع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة اليوم"، مع الإعلامي جمال عنايت، على شاشة "اليوم": "ربنا يعود الأيام بخير، إن شاء الله ربنا يخلصنا من الابتلاء ده وينجينا كلنا والبشرية كلها إن شاء الله، الأطباء يواجهوا الموت ألف مرة في اليوم، ومش بيناموا، وعرضة للخطر وسايبين بيتهم".

وتابعت: "كل التقدير والإجلال للأطباء، والطاقم الطبي والممرضين وكل القائمين المؤسسة الصحية الفترة دي ورجال الاسعاف".