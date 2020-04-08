"الأوقاف": تطلق دورة الفكر المستنير الإلكترونية لجميع الأئمة الأحد

تطلق وزارة الأوقاف المصرية، الدورة التثقيفية التخصصية الإلكترونية العامة، لجميع الأئمة والواعظات، على مستوى الجمهورية، عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية، الأحد المقبل، عبر سلسلة من المحاضرات، لنخبة من كبار الأساتذة المتخصصين في العلوم الشرعية والعربية والثقافية، بواقع محاضرة واحدة يوميا، مدتها بين 40 إلى 60 دقيقة، بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًا، وذلك في إطار مبادرة وزارة الأوقاف المصرية: "معًا لخطاب ديني مستنير".

وبحسب بيان الوزارة، سيتم إتاحة المحاضرات مسجلة بالفيديو، على موقع الوزارة وقناتها: "منبر التجديد"، على يوتيوب، وقناتها الصوتية، منبر التجديد أيضا على ساوند كلاود، كما ستتاح المادة العلمية مكتوبة على الصفحة المخصصة لمبادرة: "معًا لخطاب ديني مستنير" على فيس بوك، تحت اسم: "وعي".

وستنطلق الدورة، حول ثلاثة كتب هي: الفهم المقاصدي للسنة النبوية، والكليات الست، وقواعد الفقه الكلية، إضافة إلى بعض المحاضرات الثقافية في المجالات المختلفة، وهذه الدورة دورة عامة لجميع الأئمة (كل من هو معين على درجة إمام وخطيب وغير منتدب على وظيفية قيادية أو إشرافية) والواعظات.