المعلمين تطلق خدمة واتس آب لمشكلات الاستغناء عن معلمي المدارس الخاصة

أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إطلاق النقابة خدمة واتس آب على رقم 01551719502، لتلقي شكاوى معلمي المدارس الخاصة، بعد أن تزايدت حالات استغناء بعض أصحاب هذه المدارس عن عدد من معلميها، أو منحهم إجازات إجبارية حتى سبتمبر المقبل دون أجر.

وأوضح الزناتي أنّ النقابة تستخدم أدواتها المشروعة وأولها استغلال علاقاتها الجيدة بكل أطراف العملية التعليمية، لحل مشاكل معلمي المدارس الخاصة وديا، وحال تعنت بعض أصحاب المدارس الخاصة، تحرك النقابة دعاوى قضائية ضدهم وكيلا عن المعلمين المتضررين، حتى يحصلوا على كامل حقوقهم.

واستنكر الزناتب تصريحات بعض أصحاب المدارس الخاصة من محاولة التعتيم على أزمة الاستغناء عن عدد من معلميهم، ووجّه النقابات الفرعية وعددها 53 للمعلمين، و320 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية، بالتحرك فورا لمتابعة مشكلات المعلمين في المدارس الخاصة وتقديم تقرير يومي للنقابة العامة عما تم في هذا الشأن.

وأشار نقيب المعلمين إلى أنّه رغم تحصيل هذه المدارس مصروفاتها كاملة من الطلاب، تمنح معلميها راتبا شهريا ضعيفا في حدود 700 جنيه، ولم يحافظوا حتى على هذا الدخل البسيط وقرر بعضهم قطعه، قائلا: "لن نقبل بهذا الاستقواء على المعلمين في المدارس الخاصة، وحقوقهم مسؤوليتنا، حيث يوجد أكثر من 92 ألف معلم في 8 آلاف و171 مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية".