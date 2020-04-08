إجراءات مشددة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة الإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، القرار رقم (206 لسنة 2020)، والخاص باتخاذ إجراءات احترازية مشددة لإنهاء مشكلة تراكم القمامة بالشوارع ومنع إلقاء القمامة بالأماكن العامة للوقاية من كورونا.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة دائمة بنطاق كل وحدة محلية أو حي برئاسة رئيس المركز أو المدينة أو الحي أو القرية أو من يقوم مقامه النائب أو السكرتير حسب الأحوال، وعضوية كلا من مسئول جهاز تحسين البيئة بالمركز والمدينة أو الحي أو القرية أو من يقوم مقامه، ومسؤول الحملة الميكانيكية بالمركز والمدينة أو الحي أو القرية أو من يقوم مقامه، ومسئول النظافة بالمركز والمدينة أو الحي أو القرية أو من يقوم مقامه وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.

وتختص اللجنة بالمرور الدوري مرة يوميا على الأقل بدائرة المركز أو المدينة أو الحي أو القرية بحسب الحال، لحصر وإثبات كافة المخالفات لقانوني البيئة والنظافة العامة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها والتأكد من التزام القائمين على أعمال النظافة بنطاق المركز والمدينة أو الحي أو القرية بأعمالها على أكمل وجه بشأن سرعة رفع القمامة والمخلفات أيا كان نوعها ونقلها للأماكن المخصصة لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين من العاملين بمنظومة النظافة وإثابة المجتهد منهم في إطار اللوائح القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وإزالة أي معوقات تعوق منظومة رفع القمامة بدائرة اختصاص اللجنة.

كما تختص اللجنة بضبط أي مواطن يقوم بإلقاء القمامة أو أي مخالفات من أي نوع في غير المكان المخصص لها سواء كان مترجلا أو مستخدما لمعدة أيا كان نوعيتها تروسكيل أو سيارة أو جرار أو عربية كسح وغيرها، وإبلاغ قسم الشرطة المختص بالواقعة وطلب النجدة إذا لزم الأمر، والتحفظ على المعدة المستخدمة وتلقي ما يرد من المواطنين عن طريق خط ساخن بكل جهة بشأن الإبلاغ عن من يقوم بإلقاء القمامة في غير المكان المخصص لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

كما تختص اللجنة بتفعيل مرور جامعي القمامة على المنازل والمنشآت لتجميع القمامة في حدود الإمكانيات المتاحة لدى كل جهة وذلك للحد من ظاهرة إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لها وخاصة الطرق والميادين العامة، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والشركات العاملة في مجال رفع القمامة واتحادات الشاغلين للوقوف على أفضل الطرق و الوسائل لتطوير منظومة النظافة بدائرة اختصاص اللجنة

كما تضمن القرار إختصاص اللجنة بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة للوقوف علي أحدث التعليمات و الكتب الدورية بشأن إدارة منظومة النظافة و الإعلان عن الأماكن المخصصة كنقط فرعية لتجميع القمامة قبل رفعها و نقلها إلي المقالب العمومية و تحديد اشتراطات النقل و التغطية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة

وأكد القرار على توزيع صناديق القمامة بما يتفق مع أحكام قانون النظافة العامة والحفاظ على البيئة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي سائق معدة حكومية من العاملين بمنظومة النظافة يتقاعس عن أداء عمله أو يستخدم المعدة في غير الغرض المخصص من أجله وعرض تقرير أسبوعي بنتائج أعمال اللجنة علي السكرتير العام للمحافظة و عرض دوري بنتائج أعمالها على المجلس التنفيذي.

ويكلف القرار مدير إدارة شئون البيئة للمحافظة بعمل تقرير دوري أسبوعيا للعرض على المحافظ بشأن سير منظومة النظافة بنطاق الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، ومدى التزام تلك الجهات بأحكام هذا القرار والقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن.