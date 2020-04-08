رش وتعقيم وتطهير منطقة أرض الجمعيات والدوحة بحى ثالث الإسماعيلية

تفقد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، في جولة ميدانية، متابعة أعمال رش وتعقيم وتطهير الشوارع والميادين، التي تضمنت منطقة أرض الجمعيات، والدوحة، ورافق المحافظ خلال الجولة، المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والعميد عادل الألفي رئيس حي ثالث.

وكان حى ثالث الإسماعيلية، شهد مساء اليوم، خلال فترة الحظر، حملة مكبرة لرش وتعقيم وتطهير منطقة أرض الجمعيات والدوحة بنطاق الحي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع معدات مركز ومدينة الإسماعيلية، ومعدات حي ثالث.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على تواصل حملات التعقيم والرش للشوارع بشكل يومي، خاصة فى فترات الحظر، حيث تكون الشوارع فارغة من المواطنين، وتكثيف أعمال الرش والتعقيم والتطهير، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.