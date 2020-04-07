شفاء 3 حالات جديدة من كورونا بمستشفى العزل في الإسماعيلية

شهدت مستشفى أبوخليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية خروج 3 حالاتجديدة، اليوم الثلاثاء، من محافظات القاهرة وبورسعيد والدقهلية وتعافوا من الإصابة بفيروس كورونا وخرجوا من المستشفى لتصل عدد حالات التعافي حتى اليوم إلى 54 حالة.

وكانت المستشفى قد سجلت أمس، خروج 9 حالات ثبت من خلال التحاليل النهائية تحويل عيناتهم من إيجابية إلى سلبية وخرجوا جميعا من المستشفى، وهم شريف مجدى سيد،41 سنة، من القاهرة، وصفوت أنور عبده، 53 سنة، من الجيزة، وعاكف إبراهيم عبده، 50 سنة، من القاهرة، وبدرية عيد محمد، 70 سنة، من بني مزار، وأحمد سمير سعد، 35 سنة، من المحلة، وعلي جلال أحمد، 35 سنة، من جنوب سيناء، وسماح أحمد عبدالعزيز، 58 سنة، من بنى مزار، ومريم محمد علي، 23 سنة، من القليوبية، إضافة إلى الإيطالية "كلوديا".

كما سجلت مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بمحافظة الإسماعيلية، يوم السبت خروج حالتين ويوم الجمعة، خروج 6 حالات، وهم عصام عبد الله أحمد، من محافظة المنوفية، ومصطفى سلمان، من إمبابة، وعلى نحمده، وأمامه محمد عبد الحي، من بورسعيد، وعمر أحمد على، من محافظة الدقهلية، وهبة السيد عبد اللطيف، من محافظة الدقهلية، بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، عقب أن تحولت نتائج التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية للفيروس، ليصل إجمالي الحالات حتى اليوم الثلاثاء 54 حالة تم شفائها من فيروس كورونا .