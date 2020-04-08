"الأطباء" تستنكر التنمر بطبيبة بسبب كورونا: جهل مبالغ فيه

علق الدكتور أسامة عبد الحي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، على شكوى طبيبة بحميات الإسماعيلية من التنمر بسبب فيروس كورونا، قائلا إن هذه الواقعة مؤسفة وتنم عن جهل البعض بشكل مبالغ فيه.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام"، المذاع على شاشة قناة "TEN"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه ليس بالضرورة جميع العاملين بالحميات يكونون داخل لجنة فرز مرضى فيروس كورونا، أنه يتم عزل ذاتي لأي شخص داخل المستشفى خالط مريض، كما يتم إجراء له التحاليل اللازمة.

وأشار إلى أنهم يطالبون باعتبار ضحايا هذه المرحلة ضد الفيروس من الأطقم والتمريض من الشهداء، "مفيش طبيب أو ممرضة تقاعس عن عمله، دة دورنا احنا مصرين على تأديته على أكمل وجه، دي حرب عالمية ثالثة ضد الفيروس، ولا بد من التعامل معها على درجة أكبر من الوعي".