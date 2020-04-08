الديهي: مقبلون على فترة صعبة.. علينا العمل حتى لا نفقد فرص البقاء

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه في وقت الأزمات والحروب والكوارث والأوبئة لا صوت يعلو فوق صوت الدولة والالتزام بالإجراءات التي تتخذها الحكومة، "نحن في لحظة فارقة من تاريخ مصر، مقدمين على فترة صعبة، ونريد أن نخرج من فترة العناية المركزة وتنتهي فترة حظر التجوال وتعود عجلة الاقتصاد المصري للدوران".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN"، أن الحكومة تسير في مسارين مهمين وهما محاولة الخروج من جائحة كورونا، وحماية أرواح المواطنين، بالتوازي مع تشغيل صوت الماكينات بحذر شديد حتى لا نفقد فرص البقاء، فاقتصاد العالم منهك، ولا بعد أن نعمل ونتحرك بحذر.

وأوضح الإعلامي، أن رجال الأعمال والمستثمرين والعمال وأساتذة الاقتصاد لهم دور في الفترة الحالية والمقبلة، وعلينا عزف ألحان مشتركة وليس لدينا وقت للخلافات الجانبية والتنظير كلانا على الآخر، فعلينا أن ننحي ما بيننا من خلافات واختلافات، وأن يُشارك الجميع بدوره، متوجهًا بالشكر لرجال الأعمال الذين قاموا بالحفاظ على مصانعهم والعمالة الموجودة بها، ودعمهم للمتضررين من أزمة كورونا من العمالة غير المنتظمة.

وتابع أن الجيل الحالي تحمل فواتير كثيرة، حيث تحمل فاتورة الانهيار الاقتصادي العالمي، وتحمل فاتورة التخلص من الصديد الإخواني، وفاتورة الإصلاح الاقتصادي، وجائحة أزمة كورونا.