محافظ الإسكندرية: جهزنا وحدات تدخل سريع لرصد مخالفات البناء وهدمها

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم تجهيز وحدات تابعة للحافظة تحت اسم "التدخل السريع" للبحث عن أي مبانٍ مخالفة أو أي محاولات لإنشاء مبانٍ في الأراضي الزراعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة "إكسترا نيوز": "رصدنا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة 88 مخالفة مبانٍ، وتم إزالة 57 مخالفة منها، والباقي سيزال خلال يومين لأن تحتوي على إنشاءات مسلحة وخرسانة".

وتابع: "نزلت أبيس إمبارح وأزلنا دور كامل من أحد المباني أنشئ دون ترخيص"، مؤكدا أن الوحدات تعمل يوميا في إزالة أي مخلفات وهناك بعض المواقع التي بها إنشاءات ومبان على الأراضي الزراعية في مناطق بأطراف المدينة، في القرى المتاخمة للإسكندرية".

وأوضح أن المحافظة بها 294 تجمعا قرويا وقرية وهي مساحة شاسعة، و"الناس بتستغل الظروف وإن الدولة مشغولة بمواجهة فيروس كورونا وكله بيحاول يبني مخالف".