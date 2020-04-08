بيت الزكاة: ضاعفنا الإعانات الشهرية للمحتاجين بسبب كورونا

قال محمد عمرو لطفي، أمين عام بيت الزكاة، إن بيت الزكاة والصدقات المصري يخضع لإشراف مباشر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويتلقى التبرعات والصدقات والهبات ويصرفها بجميع مصارف الزكاة الشرعية، التي يحددها الشرع وحددها القرآن.

وشرح لطفي أنه منذ 1 يناير 2010 لـ31 مارس 2020، تم المساهمة في مساعدة الأسر على المعيشة بمبالغ تتراوح مابين 500 جنيه لـ1000 جنيه للأسرة، ووصلنا لما يقرب لـ91 ألف أسرة يتم إعانتها شهريا بمبلغ قدره 47 مليون جنيه شهريا.

وأضاف لطفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه مع ظروف الدولة الراهنة قرر شيخ الأزهر مضاعفة المبلغ والإعانة لمدة شهرين على المبلغ الأساسي، وأرسلنا للأسر المستحقة بالزيادة، ومحاولة منا لرفع العناء عن كاهل الحكومة ومساعدة المحتاجين.

وتابع لطفي أن بيت الزكاة اشترك في العمليات الجراحية للقلب وزراعة القوقعة والعيون والعظام وزرع الكبد والكلى، وصرف أدوية شهرية لـ1600حالة بمبلغ 22 مليون جنيه، وبالنسبة للغارمين 14 حالة 268 ألف جنيه، وبالنسبة لتيسير الزواج 473 حالة بمقدار مبلغ مليون و616 ألف جنيه لتجهيز العرائس.