الديهي: من يعتدي على أراضي الدولة سيحاكم عسكريا طبقا لقانون الطوارئ

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيها رئاسيا خلال كلمته بالأمس على هامش تفقده عناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة كورونا، للتعامل والتصدي بحسم وبشكل حازم للتعدي على أراضي الدولة، وأكد أننا لن نسمح أن يكون هناك إضافة لفساد جديد.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي يتابع مع المحافظين تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة ومنع البناء العشوائي.

وتابع، أن الدولة جادة وسيتم تطبيق قانون الطوارئ وإحالة من يتعدى على أراضي الدولة للمحاكم العسكرية؛ لكونه يستحل أملاك الدولة في وقت أزمة، والوضع لا يحتمل المزايدات، متسائلًا: "أين رؤساء الأحياء من هذه المباني المخالفة والتعدي على أراضي الدولة، هو لازم الرئيس يتكلم علشان نتحرك، مفيش مواطن قلبه كله على البلد وراح يبلغ عن البناء المخالف".

وعرض الديهي صورا لإزالة التعديات على أراضي الدولة، معقبًا: "تلوث بصري، ومن المفروض أن يتم محاكمة هؤلاء محاكمة عسكرية لكونهم أهدروا الموارد التي استخدمت في البناء على الدولة"، مشددًا على أن هذا نتائج ما حدث في عام 2011، قائلًا: "الله يلعن كل من نادى بها وشارك فيها".