  تسجيل أول حالة وفاة في موريتانيا جراء الإصابة بكورونا

أعلن وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذير ولد حامد، تسجيل أول وفاة في البلاد بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال حامد، في تصريح تلفزيوني، اليوم، إن حالة الوفاة تعود لسيدة فرنسية من أصل موريتاني وصلت إلى البلاد يوم 16 مارس وكانت في الحجر الصحي الاحترازي.

وأوضح الوزير الموريتاني، أن السيدة شعرت مساء أمس ببعض التعب والإعياء وعاينها الأطباء وأعطوها بعض الأدوية، وعندما جرى نقلها اليوم إلى المستشفى توفيت في الطريق إليه داخل سيارة الإسعاف".

وكانت الحكومة الموريتانية، قررت وقف التنقل بين المحافظات وإغلاق جميع الأسواق بالبلاد، باستثناء أسواق المواد الغذائية؛ لمنع تفشي كورونا.