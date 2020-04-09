أستاذ طب نفسي يوضح تاثير مضادات الاكتئاب على الإصابة بفيروس كورونا

قدم الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، نصائح طبية ونفسية للتعامل مع فيروس كورونا، قائلا إن الخوف جزء من المشاعر الإنسانية، والخوف المحدد يدفع الإنسان للتفكير الجيد، مثل الوقاية وتنمية للذات وتنمية علاقات مع المجتمع والله سبحانه وتعالى.

وأضاف خلال عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه يمكن اللجوء الأدوية المضادة للاكتئاب عندما لا تتوفر وسائل إزالة الحزن والضيق مثل ممارسة أنشطة ثقافية أو فنية أو رياضية، موضحا أن مضاد الاكتئاب لا يزيل الاكتئاب ولكنه يعطي للإنسان فرصة لاكتشاف طريقة علاج نفسه بنفسه.

واشار الى أن مضادات الاكتئاب تعطي للانسان فرصة للعمل مع الجهاز المناعي، لافتا الى انه يتم اللجوء لمضادات الاكتئاب لتهيئة المريض بشكل كافي للتعافي ولكن المضادات ليس لها قيمة إلا إذا احتاجها المريض بشكل فعلي.

ونصح المواطنين بممارسة الرياضة الخفيفة وقراءة الكتب للخروج من الحالة النفسية السيئة بسبب فيروس كورونا.