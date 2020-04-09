أصغر متعافية من كورونا: أكلوني شيكولاتة.. وخالها: "مكنتش متخيل النضافة دي"

قال أبانوب شفيق خال الطفلة مانولا أصغر متعافية من فيروس كورونا في مصر، إنه دخل الحجر الصحي بمستشفى قها ولم يكن يتخيل حجم التجهيزات والنظافة بالمستشفى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه عمرو خليل على شاشة "cbc": "دخلنا الحجر الصحي ومكنتش متخيل إن الوضع هيكون بالنظافة دي، رغم إننا خارجين من ثورات وعبء على بلدنا، والحجر كان نظيف للغاية، وكان فيه حاجات حلوة والدكاترة مش بتسيبنا وكان الأكل حلو والأطباء منضبطين للغاية".

وتابع: "لقيت كل الدعم من الأطباء وطاقم التمريض، وفريق الأطباء تعبانين للغاية، وبيكونوا موجودين في وقت الأدوية بمنتهى الانضباط، وأما تتعب بيجيلك طبيب المشرف على حالتك في الحال، وأول متطلبه في أي وقت يكون عندك عشان يسهر على راحتك".

وعن التعامل مع ابنة شقيقته التي كانت برفقته في مستشفى العزل مع والدتها حيث كانوا جميعا مصابون بكورونا: "كانوا بيجيبولها شوكلاتة وعصاير، وكل حاجة نفسها فيها وداخلين خارجين يلعبوا معاها ويتصوروا معاها، ويجيبولها حاجات عشان ياخدوا منها عينات الدم والحقن".

وقالت الطفلة مانولا إنها كانت سعيدة داخل الحجر وكان الأطباء يعطوها شيكولاتة وأنواع كثيرة من الحلويات.