عاجل.. السيسي يخصص 19 ألف فدان في 4 محافظات لمشروعات الإنتاج الداجني

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخصيص 19 ألفا و298 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة في 4 محافظات لاستخدامها في إقامة مشروعات للإنتاج الداجني، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وتضم قائمة المحافظات التي خصص الرئيس الأراضي بها كلاً من "قنا، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والأقصر"، بواقع 9 قطع أراضي في المحافظات الأربع، تتراوح مساحاتها بين 25.09 فدان، وحتى 8 آلاف و417 فدانا.

يأتي ذلك بناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وموافقة كلاً من الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وموافقة مجلس الوزراء.

وأمر الرئيس السيسي بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 10.54 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بناحية شمال مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، على أن يعاد تخصيصها لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وصدَّق الرئيس أيضاً، على الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، المعتمدة في ديسمبر 2012، وذلك بعد موافقة مجلسي النواب والوزراء عليها.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، 3 قرارات جمهورية بشأن تلك القرارات.