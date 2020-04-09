تعافي 43 مصابا جديدا من فيروس كورونا في موسكو

أعلنت نائبة عمدة موسكو للشؤون الاجتماعية أناستاسيا راكوفا، عن حالات الشفاء الجديدة من فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية بلغت 43 حالة.

وقالت راكوفا - في تصريح صحفي، اليوم، "لقد سجلنا 43 حالة شفاء جديدة من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء في موسكو إلى 313".

يُذكر أن عدد الوفيات من الفيروس في موسكو بلغ 38 وفاة من أصل 63 وفاة في عموم روسيا، وتستحوذ العاصمة الروسية على حوالي 67% من الإصابات بكورونا، وبلغت حتى يوم أمس الأربعاء 5841 من أصل 8672 إصابة في عموم روسيا.