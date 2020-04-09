جامعة الزقازيق تنفي خرق ناديها الاجتماعي لقرارات الحظر

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، أنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام عن مخالفة جامعة الزقازيق لقرار مجلس الوزراء، وقيامها بتشغيل النادي الثقافي الاجتماعي بمدينة الزقازيق خلال فترات الحظر.

وقال رئيس الجامعة إنه تم تأجير النادي بكامل مشتملاته لمدة ثلاث سنوات، قبل توليه رئاسة الجامعة، وتم خلال فترة الإيجار رصد إخلال المستأجر بإلتزاماته الواردة ببنود العقد المبرم مع الجامعة، فيما يخص البند العاشر رقم 9 من كراسة الشروط دون إخطار أو الحصول علي موافقة كتابية من الجامعة، تسمح بقيامه بإجراء تغييرات جوهرية داخل النادي .

وأضاف "شعلان" أنه بناءاً عليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الواقعة من جهة المستأجر داخل النادي، وتم عمل محضر معاينة بمعرفة الجامعة، موضح فيه كافة المخالفات، وتم إنذار المستأجر بالمخالفات، وتعهد المستأجر برد الشئ إلي أصله إلا أنه لم يمتثل للتنفيذ، لذلك أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 268 بفسخ التعاقد مع المستأجر وإزالة التعديات علي نفقة المستأجر، وتم إخطار الجهات الأمنية للتنفيذ وتحرير المحضر رقم 1127 لسنة2020 وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الجامعة من النادي بالتنسيق مع الجهات الأمنية .

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم رصد مخالفة النادي لقرار مجلس الوزراء بالحظر، وتشغيل كافيتريا النادي وتواجد عدد من المواطنين داخل النادي، وتم التنسيق مع محافظة الشرقية، ورئاسة حي ثان الزقازيق، وبحضور الدكتور أحمد عبدالستارأمين عام الجامعة، ولمياء كمال عبدالمطلب الأمين المساعد لشئون البيئة، وأحمد السيد فرج مدير عام الخدمات الإدارية، ود.هشام هاشم مدير عام الوحدات ذات الطابع الخاص، والعميد حازم إسماعيل مدير إدارة الأمن بالجامعة وعدد من أفراد الأمن الإداري بالجامعة، وتم غلق وتشميع النادي، وعمل محضر رقم 756 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ ضد ذات المستأجر لمخالفته لقرار رئيس مجلس الوزراء، وجاري عرض المستأجر علي النيابة.

وأكد شعلان أن جامعة الزقازيق صرح تعليمي عريق يلتزم بتطبيق القوانين وكافة قرارات الدولة بكل حزم، ولا يسمح بأي مخالفة أوتجاوز، مهيباً بكافة وسائل الإعلام توخي الحذر عند نشر وتداول الأخبار والمعلومات.