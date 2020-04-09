نورديك مونيتور: أردوغان رتب لاغتيال ضابط مخابرات تركي في ليبيا

على الأرجح، تم إرسال ضابط مخابرات تركي وعقيد متقاعد لديه معرفة واسعة بالعلاقات الواسعة بين حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان والجماعات الإرهابية إلى موت مؤكد في ليبيا، في إطار الجهود من أجل القضاء على شاهد رئيسي على جرائم الحكومة أردوغان، وفقا لعدد من المصادر تحدثوا مع موقع "نورديك مونيتور".

حسب المصادر الثلاثة المطلعة على كواليس العمل داخل المخابرات العسكرية، يعتقد أن العقيد المتقاعد أوكان ألتناي، الذي قيل أنه قُتل خلال قصف ميناء طرابلس، قد تم إرساله بشكل متعمد لكي يتم اغتياله من قبل المخابرات الوطنية التركية (MIT). وكان ألتناي على خلاف كبير مع فصيل رئيسي داخل وكالة المخابرات التركية يعمل مع الجماعات الإرهابية في سوريا، وأبلغ عن أنشطة المخابرات التركية السرية لقيادة الأركان العامة مع تسجيل اعتراضاته.

عمل العقيد ألتناي لسنوات في إدارة المخابرات في هيئة الأركان العامة وحضر اجتماعات سرية للمعارضة السورية والجماعات المتطرفة مع المسؤولين الأتراك. في ظل عدم ارتياحها إلى صلة المخابرات التركية الوثيقة بالجماعات الإرهابية، بما في ذلك المنتسبين إلى تنظيم القاعدة، أرسلت هيئة الأركان ألتناي إلى هذه الاجتماعات في أنقرة واسطنبول لمراقبة وتسجيل ما يجري. قال أحد المصادر لـ نوردك مونيتور: "لقد كان يعرف الكثير من الأسرار ويمكنه أن يكشف أسرارحكومة أردوغان في النهاية".

وقال مصدر آخر إن العقيد ألتناي دخل في اشتباكات عديدة مع كمال إسكنتان، جندي سابق يبلغ من العمر 55 عاما وهو الآن رئيس قسم العمليات الخاصة في المخابرات التركية، لكن إسكتنان كان ينتصر دائما بسبب دعم رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان والرئيس أردوغان، حيث استخدم كلاهما إسكنتان وفريقه من ضباط المخابرات لإدارة عمليات سرية لتسليح تنظيم القاعدة في سوريا.

وأبلغ مصدر ثالث موقع نورديك مونيتور أن العقيد إلتناي قد أخبره أن إسكنتان وفرقته هم خونة ولا يعملون باعتبارهم ضباط مخابرات وطنيون يخدمون مصلحة تركيا ولكنهم أقرب إلى أعضاء في شبكة جريمة منظمة.

تم تسريب خبر اغتيال إلتناي في ليبيا إلى الصحافة على الرغم من محاولة الحكومة التركية التعتيم على الخبر. حسب "نورديك مونيتور" إلقاء القبض على الصحفيين الذين نشروا الخبر كان دليلا على الصراع القائم داخل صفوف المخابرات التركية بين فصيل إسكنتان الذي يرتبط بالجماعات الإرهابية، والفصيل المعارض لهذه الممارسات.

بلومبرج: كورونا دمر اقتصاد تركيا.. وأردوغان في طريقه لطلب مساعدة "النقد الدولي"

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طريقه لطلب مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي بسبب التأثير المدمر لفيروس كورونا على الاقتصاد التركي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الدليل على هذا الاستعداد تم العثور عليه في تقرير نشرته جريدة مؤيدة للحكومة، ناقش إمكانية الاقتراض من الصندوق، ما يجعل الخيار أكثر شرعية.

وأضاف التقرير، نقلا عن أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالأمر، إن تركيا لم تتواصل بعد مع صندوق النقد الدولي بأي طلب للمساعدة، سواء كجزء من برنامج طوارئ للتعامل مع الفيروس أو اتفاقية طويلة الأجل.

جدير بالذكر أن احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي قد استنفدت أيضا، حيث أصبح صافي الاحتياطيات الآن أقل من الصفر إذا تم أخذ جميع الالتزامات بعين الاعتبار. وهذا يعني أن البلاد تفتقر إلى القدرة على حماية اقتصاد لديه أكثر من 170 مليار دولار من الديون المستحقة خلال العام المقبل.

الجمعية الطبية التركية تتهم الحكومة بإخفاء حجم الوفيات الحقيقي بفيروس كورونا

وجهت الجمعية الطبية التركية TTB، النقابة التي تمثل معظم الأطباء الأتراك، اتهاما إلى وزارة الصحة بالفشل في اتباع لوائح منظمة الصحة العالمية في ما يتعلق بإعلان الوفيات بسبب فيروس كورونا، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 725 حسب السجلات الرسمية للدولة.

وقال الجمعية الطبية التركية TTB، في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت، أن الوزارة تسجل عددا من الوفيات التي كان فيها اختبار المريض غير إيجابي لـ فيروس كورونا، على الرغم من النتائج السريرية التي تدعم التشخيص، باعتبارها نتيجة للالتهاب الرئوي الفيروسي أو الوفاة لأسباب طبيعية.

سجلت تركيا، منذ أول حالة مصابة بفيروس كورونا تم الإعلان عنها في 11 مارس، عددا متزايدا من الحالات المصابة بفيروس كورونا مع أكثر من 34 ألف مصاب. لكن إجمالي عدد الوفيات ظل ثابتا، بين 65 و76 شخصا في اليوم منذ ذلك الحين.

تقول الجمعية الطبية التركية TTB أن عدد الوفيات لا يتناسب مع حجم انتشار المرض. وأضافت أن منظمة الصحة العالمية وضعت اثنين من البروتوكولات من أجل تشخيص المرض، الأول من خلال الاختبار المعملي، والثاني من خلال الأعراض السريرية عندما لا يكون الاختبار المعملي حاسما في تحديد الإصابة.

انهيار صناعة السيارات التركية بسبب فيروس كورونا

طلب أصحاب مصانع السيارات، المساهمون الرئيسيون في الصادرات، المزيد من المساعدة المالية من الحكومة التركية حيث يتوقعون انخفاضا كبيرا في المبيعات الأجنبية.

وقال باران تشيليك، مدير اتحاد مصدري صناعة السيارات في أولوداغ، إن الصادرات تراجعت بنسبة 29٪ سنويا إلى 2.1 مليار دولار في مارس، ومن المتوقع أن يزداد حجم الانخفاض بشكل كبير في أبريل، حسبما أفادت جريدة "دنيا".

دعا تشيليك الحكومة لتمديد ما يسمى بدل العمل على المدى القصير، والذي بموجبه تغطي الدولة جزءا من أجور الموظفين الذين كانوا سيتم تسريحهم. وقال إنه ينبغي تمديد الخطة إلى خمسة أو ستة أشهر بدلا من 3 أشهر.

وقال تشيليك: "ببساطة، لا يمكن رؤية الأزمة تنتهي بالكامل خلال ثلاثة أشهر، حتى في حالة القضاء على الفيروس بالكامل، فإن آثاره على السوق ستستمر".

الغجر الأتراك يستغيثون لمساعدتهم في مواجهة فيروس كورونا

احتفل سكان الغجر المهمشون منذ فترة طويلة في تركيا في 8 أبريل، باليوم العالمي للغجر، مع استغاثات عاجلة تدعو لمساعدتهم في مواجهة فيروس كورونا، قائلين إنهم من بين الجماعات الأكثر تضررا.

في بيان شديد اللهجة، أعلنت 48 جمعية من الغجر في تركيا أنهم لا يزالوا يواجهون "تمييز عميق" وأن أعظم معركة لشعبهم في الوقت الحالي ليست ضد فيروس كورونا بقدر ما هي ضد المجاعة التي قد يتعرضون إليها مع فقدان الوظائف وإهمال الدولة لهم.

قال البيان: "لا يمكن للغجر أن يستفيدوا من أبسط حقوقهم. عندما يحاولون ذلك، يواجهون تمييزا وعقبات خطيرة". كما أشار البيان إلى أن الأحياء التي يغلب عليها الطابع الغجري لم يتم تطهيرها من قبل السلطات.

وأدرجت مجموعات الغجر 14 طلبا إلى الحكومة التركية، بما في ذلك الدعم المالي المنتظم أثناء تفشي الوباء وتوفير المواد الغذائية ولوازم النظافة المجانية لمن هم في أمس الحاجة إليها.