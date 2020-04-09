"كلامي مبيتنفذش؟".. شاهد ماذا فعل السيسي عندما وجد عمالا بلا كمامات

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، بعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفي ضوء ما تلاحظ أمامه من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وجه باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ معنفًا المسؤولين عن تلك المواقع.

وتفاجأ الرئيس السيسي، خلال تفقده أحد المشروعات الإنشائية بعدم ارتداء العمال الكمامات، فاستوقف بسيارته قائلًا: "هو انا بقول كلام مبيتنفذش؟ هي الناس دي مش لابسة كمامات ليه؟ والناس دي يوميتها كام، علشان دي لو قعدت في البيت هتاكل منين؟".

وأضاف الرئيس السيسي في رسالة عنيفة: "أنا لو جيت بكرا في أي موقع وملقتش الناس لابسة كمامات هتبقى فيه مشكلة كبيرة".