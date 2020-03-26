محافظ الفيوم: "إيد واحدة ضد كورونا" تهدف لتوعية المواطنين بالفيروس

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن السلع الغذائية متوفرة بشكل كبير في فترة ما قبل تطبيق حظر التجوال، موضحا أنه تجول مع مدير الأمن في عدد من شوارع المدينة وخارجها للاطمئنان على استجابة المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن المواطنين التزموا بهذه القرارات.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامح "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، الذي تقدمه الإعلامية، بسمة وهبة، أنه تم إجراء حملات توعية على مستويات مختلفة فور إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا، حيث تم عقد سلسلة من ندوات التوعية.

وأشار إلى أن بعض التجار سارعوا في رفع الأسعار في بداية أزمة فيروس كورونا لاستغلال المواطنين، ولكن تم التعامل مع هذا الموقف بمنتهى الصرامة، وتم تطبيق القانون بمنتهى الحزم، كما تم ضبط ومصادرة عدد من المنتجات مجهولة المصدر وإغلاق بعض الصيدليات.

وأوضح أنهم أطلقوا مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا"، بهدف المشاركة الاجتماعية بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني والمواطنين لاستجابة شعبية للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.