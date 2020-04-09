خليك في البيت.. أنغام على مسرح الأوبرا في التاسعة مساءً

ينطلق اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء حفل الفنانة أنغام على مسرح الأوبرا، ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التابعة لوزارة الثقافة.

ويمكنت مشاهدة حفل أنغام من هنا.

وكانت أطلقت وزارة الثقافة حملة "خليك في البيت" بعد أن علقت جميع الأنشطة والفعاليات التي تتطلب حضور أعداد كبيره، بتوفير جميع العروض و الحفلات على القناة الرسمية للوزارة على موقع اليوتيوب، استكمالا للإجراءات الاحترازية التي بدأتها الحكومة المصرية منذ إعلان إصابة أول حالة بفيروس كورونا المستجد.

وكان بدأ البث الأول بحفل أقيم بتقنية الهولوجرام في دار الأوبرا وتضمن رائعة أم كلثوم حيرت قلبي إلى جانب عدد من أعمال كوكب الشرق بأداء النجمتين ريهام عبدالحكيم ومي فاروق.

وأشارت وزارة الثقافة إلى أنّ المواد الإبداعية التى يتم بثها تتنوع بين العروض المسرحية وليالي من مهرجانات الموسيقى العربية بمختلف دوراته إلى جانب عروض الباليه والأوبرات وحفلات مركز تنمية المواهب، بالإضافة إلى كوكبة من الأفلام القصيرة والوثائقية والتثقيفية، حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.