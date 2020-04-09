منها ممارسة الرسم والغناء.. إرشادات خاصة لذوي الحالات المرضية الكامنة

قدمت وزارة الصحة والسكان نصائح مهمة للمسنين والأشخاص ذوو الحالات المرضية الكامنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وتستعرض "الوطن" فيما يلي هذه الإرشادات وفقا لما أعلنته الوزارة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ارشادات الصحة لكبار السن والحالات المرضية الكامنة

ـ المحافظة على الأنشطة الروتينية والجداول الزمنية بقدر الإمكان.

ـ الحرص على القيام بأنشطة جديدة في بيئة جديدة.

ـ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ـ القيام بأعمال التنظيف.

ـ ممارسة الغناء.

ـ ممارسة الرسم.

جاء ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتبعها عدد من الوزارات للوقاية من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وكانت وزارة الصحة أعلنت بالأمس أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر بلغت 1560 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 103 حالة.