24 مصريا عالقون في الإمارات بعد خدعة مكتب سفريات: نحلم بالعودة

تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، هذه العبارة تلخص حال 24 شابا مصريا سافروا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أملا في الحصول على وظيفة تضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم، بعد عودتهم بعام أو عامين، وتحسين أحوالهم المادية.

"اسمي عنتر إبراهيم عنتر حسن صيام من قرية ميت الكرماء بمحافظة الدقهلية، متواجد حاليا في الإمارات ومجموعة من الشباب 24 شخصا، سافرنا منذ 53 يوما على أساس عقد عمل ودفعنا 38 ألف جنيه، لكن فور وصولنا لم نجد إقامة أو عملا"، حسب حديث الشاب عنتر إبراهيم، لـ"الوطن".

وأضاف عنتر: "أموالنا نفدت هنا، فنحن نصرف بلا عمل ونقيم جميعنا في شقة واحدة، وفوجئنا بالنصب علينا من أحد مكاتب السفريات ونأكل من بعض المساعدات التي تصلنا عبر مبادرات مختلفة في الإمارات"، مشيرا إلى أنهم يريدون العودة إلى مصر مرة أخرى ولا يستطيعون بسبب عدم توفر أموال لديهم، وإغلاق الخطوط الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "كل ما نملكه الآن جوازات السفر وفيزا سياحة شهرين، كل ما نريده العودة إلى مصر مرة أخرى، حيث إن الشخص في مكتب السفريات أقنعنا أننا سوف نعمل أفراد أمن وسائقين ووجدنا 22 شخصا آخر يعملون ولديهم إقامات وتقاضوا مرتب شهرا واحد كطعم لنا، أما عقودنا وجدناها مزيفة".

واختتم عنتر حديثه لـ"الوطن": "كان معنا شباب آخر من ميت الكرماء، ولكن علموا بالوضع غادروا قبل حظر الطيران بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، حيث إن مكتب السفريات أقنعهم أنهم سيسافرون إلى الإمارات ثم إلى فرنسا ومنها إلى إيطاليا وبالفعل حرروا محاضر في مصر ضده عقب عودتهم، نأمل أن نعود إلى مصر مرة أخرى فمنا من باع المشغولات الذهبية لوالدته أو زوجته ومن قام برهن قطعة أرض أو منزل".