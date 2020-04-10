وزير التعليم العالي: المجتمعات لديها أمل للتوصل إلى علاج فيروس كورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك فرصة من قبل الوكيل الذي حصلت من خلاله مصر على المادة الخام للقضاء على فيروس كورونا من الصين سيتم طلب كمية كبرى: "العالم كله بيفكر في اللي بنفكر فيه، وإحنا شغالين مع البحث العلمي في إطار منظومة بحثية عالمية والتجارب الأولى من تصنيع علاج للفيروس".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يطلع على تفاصيل الأبحاث العلمية والتجارب العلاجية التي تم اعتمادها في الولايات المتحدة الأمريكة وغيرها: "لازم نقول إن مفيش علاج إلى الآن لكن ما يحدث حاليا هي تجارب إكلينيكية أثبتت تأثيرها"، موضحا أن كافة المجتمعات لديها أمل بوجود بصيص من النور للتوصل إلى عقار للقضاء على الفيروس في خلال شهر أو اثنين: "العالم كله مش عارف هو رايح فين، ولما بيكون فيه أمل الناس كلها بتدعمها حتى لو كان حل مؤقت وبيكون أفضل من عدمه في الوقت الحالي".

وأكد أن مصر كان لها السبق في الوصول إلى تلك المادة الخام من اليابان لعلاج فيروس كورونا: "كنا سباقين من فترة طويلة ومن أكتر من شهر قدرنا نتواصل مع مصنع في شركة في اليابان ودخلنا معاهم شريك بحثي وتم الحصول على بعض العينات وفي الطريق عينات أكثر لإجراء تجارب سريرية ومعملية"، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء يعد وضع مصر لقدمها في خارطة البحث العلمي وتطويرها والعمل على تنقيحها: "لما هيبقي فيه نتائج هنكون جزء من المنظومة".