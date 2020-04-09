بعد 3 شهور من إعفائها.. عودة مدير مكافحة العدوى بصحة بني سويف لمنصبها

أصدر الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الخميس، قرارًا بتكليف الدكتورة وئام محمد سعد، بتولي منصب مدير إدارة العدوى بمديرية الصحة، وذلك بعد 3 أشهر من إعفائها عن منصبها لصالح العمل.

ووجه وكيل وزارة الصحة، مدير إدارة مكافحة العدوى فور تكليفها، بالمرور على مستشفى صدر بني سويف لمتابعة تنفيذ تعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، خاصة في مجال التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بداية من فرز الحالات بالاستقبال وعزلها بقسم العزل، وكيفية التعامل معها بشكل صحيح.