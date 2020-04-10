"التثقيف عن بُعد" وسيلة جديدة لإعادة النشاط بالمؤسسة الثقافية العمالية

يدرس حاليًا مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، التابعة لاتحاد عمال مصر، تدشين تجربة "التثقيف عن بعد"، لتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي الواجب الالتزام بها، حيث ناقش جمال حسان، مدير عام المؤسسة الثقافية العمالية، خلال اجتماع اليوم مع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات العامة، الوضع الحالي للمؤسسة في ظل حالة توقف النشاط بشكل شبه كامل إثر تطبيق الدولة للإجراءات الاحترازية الضرورية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستعرض الاجتماع الآثار الجانبية السلبية التي تحيط بالمؤسسة وكيفية مواجهتها بابتكار سبل وأساليب جديدة لاستعادة النشاط التثقيفي ولو بشكل جزئي عن طريق تقديم تلك الخدمة بواسطة شبكة الإنترنت وإلقاء المحاضرات أون لاين.

وأبدت بسنت منجي، مديرة إدارة الشبكات، إمكانية تحقيق ذلك بشكل كبير من خلال تجربة "التثقيف عن بعد" ثم دار النقاش حول تذليل العقبات الفنية في أسرع وقت.

وأشاد الاجتماع بعمال الخدمات الذين قاموا بتطهير مبنى المؤسسة وما تحتويه من مكاتب وقاعات، وكذلك تطهير مبنى دار الإقامة والقاعات الملحقة به.