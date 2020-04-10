بهاشتاج.. "الشباب والرياضة" تطلق مسابقة "شارك واكسب معانا"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق مسابقة بعنوان "شارك واكسب معانا"، لأفضل هاشتاج لاتحاد الاتحادات النوعية، جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها عدد من الوزارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتستعترض "الوطن" فيما يلي شروط المسابقة، وتفاصيلها وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شروط مسابقة "شارك واكسب معانا" من الشباب والرياضة

- ألا يزيد عدد كلمات الهاشتاج عن 3 كلمات، ولا يقل عن كلمتين.

- أن يكون الهاشتاج مناسبا ومعبرا عن أعمال الاتحاد.

ـ تتم المشاركة من خلال نشر الهاشتاج فى كومنت على المنشور، على أن يكون آخر موعد لاستقبال المشاركات السبت المقبل الموافق 11 ابريل 2020.

ـ الهاشتاج الذى سيحصل على أكثر تفاعل من خلال الصفحة سيتم ترشيحه ضمن المشاركات المقدمة للدراسة من خلال الإدارة المركزية المنفذة للمسابقة بالوزارة، ومنها الترشيح للفوز بالجائزة المالية المخصصة للمسابقة.

ـ للمشاركة في المسابقة من ">هنا.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة نظمت عدد من المسابقات والأنشطة التي يستطيع الجمهور المشاركة بها من المنزل، بالاضافة لعدد من الدورات التدريبية من خلال نادي أون لاين، ضمن اجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.