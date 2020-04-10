طارق شوقي: ثقوا في أولادكم.. متأكد إنهم هيطلعوا شغل رائع

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه أرسل إليه فيديو لطالبة بالصف السادس الابتدائي تشرح لأسرتها كيفية عمل المنصة، ما يدل على أن جيل الأطفال أكثر فهما لمنظومة التعليم الجديدة من الآباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc": "ثقوا في الولاد عشان مولودين في عصر تاني وهيعيشوا في عصر تاني، غير العصر اللي اتولدنا وعيشنا فيه".

وتابع: "بقالنا 3 أو 4 سنين عندنا مكتبة رقمية، و580 ألف طالب ثانوي بيمتحنوا سنويا، والسنة اللي فاتت اتقابلنا بمقاومة عنيفة وقالوا إن الأسئلة تعجيزية لكن الولاد بيمتحنوا السنة دي ومشوفناش أي شكوى، وماشيين زي الفل".

واستطرد: "ثقوا فينا والنتائج هتكون رائعة، وتعالوا نستنى الولاد شهر وأنا متأكد إنهم هيطلعوا ما لم يصدر من قبل".