رئيس المقاولون العرب: نوزع 30 ألف كمامة يوميًا على جميع المواقع

أكد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة تستهلك يوميًا 30 ألف كمامة لعمالها ومهندسيها.

وأضاف صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن سلوكيات العمال أحيانًا لا تكون منضبطة، مؤكدًا أنه يتم تسليم الكمامات للعمال يوميًا، مشددًا على أنه يتم محاسبة المشرف المسؤول ومسؤولي الأمن الصناعي.

وأوضح صلاح أنه يجب أن يكون هناك صرامة وشدة في تطبيق التعليمات، مشددًا على احترام تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الرقابة على العمال، مطالبًا العمال بتغيير سلوكياتهم وأن يعتادوا على العمل والكمامات على وجوههم.

وأكد صلاح أن الشركة تقوم بمشروعات في جميع أنحاء الجمهورية من العلمين حتى شلاتين وحلايب في الجنوب وأنها تدير أكثر من 100 موقع في جميع أنحاء مصر، وأنها ستحافظ على منح العمال الكمامات ومتابعة ارتدائها في جميع المواقع.

وأشار صلاح إلى أن يوميات ورواتب العمال تختلف من عامل لآخر حسب التخصص، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور 2200 جنيه.