السيسي يعنف مسؤولا: الناس دي أجرتها كام؟ اللي هيقعد في بيته يصرف منين؟

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة شديد اللهجة بسبب عدم ارتداء عمال أحد المشروعات الكمامات في أثناء تنفيذ أعمالهم، في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس السيسي في رسالة عنيفة: "مين المسؤول هنا؟ رد عليا، الناس دي أجرتها كام؟، اللي هيقعد في بيته هيروح يصرف منين؟".

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، بعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفي ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وجّه الرئيس السيسي، الجهات المعنية بالتشديد على الشركات بتوفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.

وأكد أنّ ذلك يأتي حرصا على سلامة المواطنين، خاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.