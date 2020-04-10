طبيب عيون: الاحمرار من أعراض الإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون، إن هناك مشاكل مصاحبة للعيون مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد أن الفيروسات نوعان، الأول الخاص بفيروس الإنفلونزا، وفيروس كورونا المستجد.

وتابع الدكتور عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون أن فيروس كورونا قبل أن يتحور كان يطلق عليه سارس ثم بدأ ينتقل إلى الإنسان وأحدث الأزمة العالمية الراهنة.

وكشف أستاذ طب وجراحة العيون، إن العين تصاب بفيروس عندما يصاب الشخص بأعراض البرد وتصاب العين حينها بقرحة ويتم تناول دواء يقضي على تلك المشكلة الصحية تماما، موضحا أن احمرار العين تعد من ضمن علامات الإصابة بفيروس، ولا يمكن التفرقة بين كون ذلك الشخص مصابا بفيروس كورونا أو فيروس آخر إلا بعد إجراء الاختبار الخاص باكتشاف الإصابة بالوباء.