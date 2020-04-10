طبيب عيون يحذر من العدسات اللاصقة: مصدر للعدوى والعمى

حذر الدكتور عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون، من ارتداء العدسات اللاصقة كونها تعمل على نقل عدوى فيروس كورونا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإصابة تتم بعد قيام الشخص بنزع العدسة من عينه وتكون حينها يده حاملة ليفروس كورونا ويصاب بالوباء.

وكشف الدكتور عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون أن أغلب الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة مهملين في العناية بها ولا يتبعون الطرق الصحيحة خلال ارتدائها.

وتابع أستاذ طب وجراحة العيون أن هناك فتاة قامت بشراء عدسة ملونة مجهولة المصدر تصيب العين بقرحة ثم تتعرض للعمى في اليوم التالي نظرا لوجود فطريات على تلك العدسات.

ونصح الدكتور عمرو السمرة بضرورة تعقيم العدسات اللاصقة بشكل يومي مع غسل الأيدي جيدا.