كورونا تضرب كلية الشرطة القطرية.. ومفاجأة: سبب العدوى أتراك

قالت مصادر قطرية، إن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) لم يترك مكانًا لم يسجل به إصابة، وأخيرًا كشفت التحاليل إيجابية المسحة المأخوذة من ضابطين تركيين في كلية الشرطة القطرية بعد أن ظهرت عليهما أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وحسب موقع "قطريليكس" التابع للمعارضة القطرية، فإن الضابطين يعملان في التدريس بالكلية القطرية، وكانا في إجازة وعادا إلى الدوحة منذ 18 يومًا بالتحديد، واستمرا في الذهاب إلى العمل حتى يوم الاثنين الماضي مخالطين.

وتابعت المصادر: تم أخذ عينة لتحليل بعد أن ظهرت الأعراض عليهما بشكل واضح يوم الأربعاء، لتظهر النتيجة لتؤكد إيجابية العينة وإصابتهما بفيروس كورونا، وتم إخطار الكلية التي أعدت قائمة طويلة بالمخالطين وقدمتها إلى وزارة الصحة.

وكشفت المصادر أن القائمة التي تم تقديمها لوزارة الصحة شملت 12 شخصًا من المخالطين، وتم عزل مبنى كلية الشرطة بالكامل وتعقيمه وسط حالة من الفزع بين الطلاب والأساتذة وذويهم.