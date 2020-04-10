طبيب مصري بألمانيا: الناس ملتزمون بالإجراءات الوقائية ضد كورونا

قال الدكتور حسين عبدالفتاح، طبيب أمراض الباطنة مقيم في ألمانيا، إن هناك 108 آلاف إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا وأكثر من 2000 وفاة، بواقع 90% للمرضى أكثر من 70 سنة.

وأضاف "عبدالفتاح" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر" والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الفيروس بدأ يزيد انتشاره، وبعض الأرقام غير الرسمية تتحدث عن 15 ألف إصابة، والمواطنون الألمان ملتزمون بالإجراءات الاحترازية، ولكن الفيروس واسع الانتشار، موضحا أن فيروس كورونا معروف منذ خمسينيات القرن الماضي، وأعراضه مشابهة للبرد بنسب مختلفة من إنسان لآخر.

وأكد أنه وفي الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد اشتبه في حالات بسبب إصابتها بآلام في الصدر، وعندما جرى الكشف عليه، تم اكتشاف إصابة الحالة بالتهاب رئوي، وقد يشتكي شخص آخر بآلام في القلب، ثم تكشف الأشعة عن إصابته بآلام في الصدر، ومن الصعب التفرقة بين الأعراض، ومن المفضل، أن يعزل أي شخص نفسه إذا شعر بأحد أعراض المرض، مشيرا إلى أنه وفي ألمانيا يفكرون بعمل تطبيق على الموبايل، يحاول تحديد هوية الشخص المصاب بفيروس كورونا، وتحديد دوائر المخالطين، حيث يدعوهم إلى الإبلاغ عن أنفسهم للجهات الصحية المختصة.