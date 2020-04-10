ترامب يعلن منطقتي كوارث كبرى في إيداهو وألاسكا بسبب تفشي كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منطقتي كوارث كبرى في ولايتي إيداهو وألاسكا، وأمر بتقديم مساعدات للولايتين في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا " كوفيد ـ 19" والذي بدأ في 20 يناير الماضي، بالولايات المتحدة وما زال مستمرا.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن التمويل الفيدرالي سيكون متاحا على مختلف المستويات المحلية للولايتين وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بهما، في إطار التدابير الحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع المناطق من الفيروس بالولايتين.

وكلف بيت جينور المسؤول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي مايكل أوهير كمنسق فيدرالي لعمليات التعافي للمناطق المتضررة بالولايتين.