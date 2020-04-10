أستاذ جامعي يكشف أسباب نجاح الصين في التعامل مع كورونا

روى الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد بقسم الفيروسات والمناعة بكلية الطب جامعة شانتو بالصين، تجربته خلال فترة العزل المنزلي عقب عودته من الصين.

وقال فايد إنه سافر إلى الصين في مارس 2018، وعاصر مرحلة تفشي فيروس كورونا في عدة مدن صينية منذ يناير وحتى 18 مارس موعد عودته.

وأضاف خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، "آخر شهرين كانوا صعبين أوي، إصابات ووفيات كتير في الصين، وإجراءات مشددة أخدتها الدولة، وكان الخروج ممنوع إلا للضرورة القسوى تحت إشراف الدولة".

وأكد أن تجربة الصين في التعامل مع فيروس كورونا رائدة جدا في التحكم في الوباء والسيطرة عليه، حيث اتخذت الدولة إجراءات مشددة مقارنة بمصر، حيث جرى فرض حظر تجول بشكل كامل والسيطرة التامة، "محدش كان بيخرج إلا بإذن أو سماح ومنع الاختلاط بشكل كامل والمواطنين كانوا ملتزمين جدا عكس بعض المواطنين في مصر".

وتابع: "قرارت الحكومة التي اتخذتها مصر للوقاية من فيروس كورونا كانت ممتازة، وتتناسب مع الأعداد التي تم تسجيلها من حيث الإصابات أو الوفيات".