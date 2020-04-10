إزالة 73 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن إزالة 73 حالة تعد بالبناء العشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منذ أوائل مارس وحتى الخميس 9 أبريل، بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بمساحة إجمالية بلغت 3 أفدنة و15 قيراطا وسهمين.

وقال المحافظ، في تصريح صحفي، إن ما تم إزالته أمس الخميس، فقط بلغ 27 حالة منهم 26 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وحالة واحدة للتعدي على أملاك الدولة.

وأضاف أن التعديات التي تم إزالتها منذ بدء التنفيذ حتى اليوم في مراكز ومدن (المنصورة وأجا وطلخ والجمالية وميت سلسيل منية النصر والسنبلاوين والمطرية).

وأكد "مختار"، أن الدولة عازمة على استعادة حقوقها وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة التي هي في الحقيقة ملك الشعب المصري كله.

وأشار المحافظ إلى أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصارمة باستعادة كل متر من أراضي الدولة واجبة التنفيذ، مؤكدا على التعاون الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وجميع مراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة، وجميع جهات الولاية على أراضي الدولة لإزالة جميع التعديات الواقعة عليها والتصدي بكل الحسم والحزم لأي تعديات مستجدة في المهد، مشيرا إلى صدور التكليفات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتعامل بكل الجدية والالتزام مع ملف التعديات على أراضي الدولة، تأكيدا لهيبة الدولة واسترداد حقوقها.