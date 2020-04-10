بعلامات النصر والـ "سيلفي".. طاقم عزل قها يسلمون الراية للفريق الجديد

وسط فرحة عارمة، والتلويح بعلامات النصر، والتقاط الصور التذكارية و "السيلفي"، ودع الطاقم الطبي المكون من 80 طبيبا وقطاع تمريض وإدارة وعمال، مقر عملهم بمستشفى العزل بمدينة قها، والذي استمر لمدة 14 يوما متصلة، دون أي إصابات من الفيروس، عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بهم، ليتسلم العمل طاقم جديد اعتبارا من اليوم ولمدة 14 يوما، مؤكدين عودتهم مرة أخرى لاستكمال المهمة، بعد انتهاء الطاقم الجديد من فترة عمله.

جاءت عملية التسليم والتسلم تزامنا مع احتفال المستشفى بخروج حالتين جديدتين، بعد شفائهما، ليرتفع عدد المتعافين المغادرين للمستشفى إلى 20 شخصا، غادروا على مدار 4 دفعات، خلال الاسبوع الجاري، بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية وسط فرحة من ذويهم وطاقم الأطباء والتمريض داخل المستشفى.

من جانبه أوضح الدكتور عماد عطايا مدرس الحالات الحرجة وعضو الفريق الطبي بالمستشفى، أن الحالات التي تقرر خروجها اليوم، بعد تمام شفائها، هما "إبراهيم فوزي" و"أحمد صديق" من أبناء محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري.

فيما أوضح بيان رسمي من وزارة الصحة، أن المستشفي به 90 حالة مصابة تحت العلاج، وشهدت 4 حالات وفاة فقط منذ دخولها منظومة الحجر وسط جهود متواصلة من الطاقم الطبي لتقديم الرعاية الطبية للمرضى بالمستشفى.