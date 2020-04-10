محافظ القاهرة: رصد مخالفات البناء في فترات الحظر والتعامل معها بالقانون

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق على مدار اليوم مع الأجهزة الأمنية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم .

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ الحملة المكبرة التي تقوم بها المحافظة لإزالة 10 مباني مقامة بدون ترخيص على جانبي ترعة الطوارئ بحضور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة واللواء إبراهيم عوض، مديرالمتابعة الميدانية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بعودة مباني عشوائية ومخالفة مرة أخرى أو عودة تعديات المواطنين على أراضي وممتلكات الدولة بعد أن تم استردادها مع تحويل جميع المخالفات للنيابة العسكرية.